Entra nel mondo di Windows 11 con questo Mini PC in offerta

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, oggi ti riporto un’ottima offerta su una new entry del settore decisamente interessante per qualità/prezzo. L’Otazak iPC40 è un dispositivo estremamente compatto pensato per l’utilizzo professionale e aggiornabile a Windows 11 disponibile a soli 150 euro su Amazon.

Mini PC Otazak iPC40: caratteristiche tecniche

Il computer si caratterizza per un design dalle linee morbide e un profilo estremamente sottile. Questo è dato dal sistema di raffreddamento fanless, che vanta un più che generoso heatsink. In questo modo, il computer rimane estremamente silenzioso anche a pieno carico, mantenendo temperature costanti e basse. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz, affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione. Il processore è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft consentendo di effettuare gratuitamente l’upgrade a Windows 11 non appena disponibile. Lo spazio di archiviazione può essere agevolmente esteso attraverso un SSD M.2 2242 o con una microSD fino a 128GB.

Anche dal punto di vista della connettività il PC non lascia desiderare nulla. Le porte USB sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Queste offrono la possibilità di sfruttare anche un hard disk o un SSD esterno come espansioni di memoria così come una pendrive. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, consentendo di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima stabilità e velocità della rete grazie alla connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon di ben 30 euro, l’Otazak iPC40 è disponibile su Amazon a soli 149,99 euro.

