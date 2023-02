Entra nella next-gen: PS5+Gow+DualSense a prezzo di listino

La carenza di unità sul mercato ha lasciato fino oggi a bocca asciutta molti appassionati di gaming, ma è finalmente possibile acquistare PS5 a prezzo di listino, senza alcun rincaro. Segnaliamo oggi la possibilità di comprare la console in bundle con God of War Ragnarok e il controller DualSense: subito, non ci sono inviti da richiedere né liste d’attesa a cui iscriversi.

PS5 Standard con God of War: ecco il bundle

La piattaforma non ha bisogno di presentazioni: è la più ricercata della next-gen videoludica, in questo caso nella sua Standard Edition con lettore per i giochi su disco. Lo stesso vale per il titolo, sviluppato da Santa Monica Studio e capace di ottenere recensioni a pieni voti sia dal pubblico sia dalla critica. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Hai la possibilità di acquistare PlayStation 5 insieme al gioco God of War Ragnarok e al controller ufficiale al prezzo di 619,90 euro come da listino, senza alcun rincaro, come stabilito da Sony.

A proporre il bundle è un venditore italiano la cui affidabilità è testimoniata dai circa 80.000 feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratis a domicilio in pochi giorni: se ordini subito la console, all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.