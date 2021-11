Harmonix (Rock Band) è l'acquisizione di Epic Games per il metaverso

Fondata nel 1995, Harmonix è la nuova acquisizione di Epic Games. Non una software house qualunque, ma un team capace di definire un nuovo standard nell'ambito dei cosiddetti rhythm game ovvero i videogiochi a tema musicale: è nei suoi studi che sono nati brand come Guitar Hero (passato poi sotto il controllo di Activision) e Rock Band.

Non è stata resa nota l'entità dell'investimento economico messo sul piatto al fine di giungere alla stretta di mano. L'obiettivo dichiarato dell'operazione è quello di puntare al metaverso, dando vita a nuove coinvolgenti esperienze di gaming che interesseranno in primis il brand Fortnite che di recente ha già ospitato esibizioni virtuali di nomi del calibro di Travis Scott e Ariana Grande.

Harmonix da sempre crea esperienze musicali di cui tutti possono godere. Siamo al lavoro sul metaverso e queste competenze sono necessarie per immaginare come creare, distribuire e ascoltare la musica in modo innovativo. Il team collaborerà in modo stretto con Epic per sviluppare viaggi musicali e gameplay destinati a Fortnite.