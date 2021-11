Life360 compra i tracker Bluetooth di Tile

Fondata nel 2012 a San Mateo, in California, Tile è la nuova acquisizione annunciata da Life360. Quest'ultima è una società con sede a San Francisco nota per fornire un servizio che consente ai membri della famiglia di condividere la loro posizione in tempo reale.

L'entità dell'investimento economico messo sul piatto per giungere con successo alla stretta di mano ammonta a 205 milioni di dollari. L'accordo andrà formalmente a concludersi entro il primo trimestre del prossimo anno. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Chris Hulls, CEO e co-fondatore di Life360.

La nostra missione è quella di semplificare la sicurezza, così che le famiglie possano vivere al meglio. Con l'acquisizione di Tile, saremo in grado di fornire una soluzione unica e omnicomprensiva per trovare persone, animali e oggetti. È un passo importante verso la realizzazione della visione relativa a una piattaforma per i servizi dedicati a sicurezza e localizzazione.

Our Circle just got bigger! We have announced plans to acquire @TheTileApp, making it possible for you to locate the people, pets and things you love most all on one platform. Learn more: https://t.co/gnoILJdTCc — Life360 (@Life360) November 22, 2021

Tile è nota per i suoi Bluetooth tracker, dispositivi che come Apple AirTag consentono di individuare in modo semplice e rapido la posizione di un oggetto, dal portachiavi al portafogli, attraverso un'applicazione mobile oppure chiedendolo ad Alexa o all'Assistente Google. Alcuni sono proposti in questi giorni di Black Friday con un forte sconto che consente di acquistarli a pochi euro.

La società continuerà a operare proponendo il brand in modo indipendente, ma la tecnologia sviluppata potrà essere impiegata in altri ambiti, a partire da quello legato alla cura della persona e all'assistenza dei bambini o di coloro non autosufficienti. Il tutto dovrà, per ovvi motivi, operare con modalità conformi a quanto prevedono le norme relative alla tutela della privacy.