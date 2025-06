Epic Games vince ancora: respinta richiesta di Apple

Il tribunale di appello ha negato la richiesta di sospensione dell’ingiunzione. Apple deve quindi rispettare l’ordine della giudice Yvonne Gonzalez Rogers e consentire l’inserimento di link nelle app che permettono di usare un metodi di pagamento esterni allo store. Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha scritto su X che l’incubo della tassa di Apple è finito, ma c’è ancora il processo di appello.

Lo scontro legale tra Epic Games e Apple dura da quasi cinque anni. In base alla sentenza definitiva, l’azienda di Cupertino doveva eliminare la clausola anti-steering. Apple non ha rispettato l’ingiunzione perché gli sviluppatori dovevano pagare una commissione del 27% per ogni acquisto effettuato all’esterno dello store. Epic ha quindi presentato una seconda denuncia.

Il nuovo processo è terminato con la vittoria della software house guidata da Tim Sweeney. L’azienda di Cupertino ha chiesto la sospensione dell’ingiunzione fino al termine dell’appello. Nel frattempo, Fortnite è ritornato su App Store.

La richiesta di sospensione è stata respinta dai giudici del tribunale di appello (PDF), in quanto Apple non ha dimostrato l’esistenza dei requisiti minimi, tra cui i danni irreparabili derivanti dalla mancata sospensione. Tim Sweeney ha scritto su X che “il lungo incubo nazionale della tassa Apple è finito“.

Apple’s stay is denied by the 9th Circuit Court. The long national nightmare of the Apple tax is ended.

May next week’s WWDC be the Apple-led celebration of freedom that developers and users have long deserved. pic.twitter.com/f0A3IAVKNC

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 4, 2025