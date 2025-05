Fortnite ritorna su App Store negli USA dopo 5 anni

Dopo quasi 5 anni, Fortnite è nuovamente disponibile su App Store negli Stati Uniti. Apple ha finalmente rispettato la sentenza del 30 aprile e la successiva richiesta della giudice Yvonne Gonzalez Rogers. Lo scontro legale non è finito perché l’azienda di Cupertino ha presentato appello.

Fortnite era stato rimosso dallo store a metà agosto 2020, in quanto Epic Games aveva aggiunto il suo metodo di pagamento per non pagare la commissione del 30% ad Apple. La software house guidata da Tim Sweneey ha quindi denunciato l’azienda di Cupertino. Al termine dei due gradi di giudizio (la Corte Suprema ha rifiutato di discutere il caso) è stato stabilito che Apple non è monopolista, ma doveva eliminare la clausola anti-steering.

In base all’ingiunzione permanente di settembre 2021, Apple non doveva impedire agli sviluppatori di aggiungere nelle app link o pulsanti a metodi di pagamento esterni. Apple ha rispettato l’ordine della giudice, chiedendo però una commissione del 27%. In seguito alla nuova denuncia presentata da Epic Games, la giudice ha imposto ad Apple l’eliminazione della commissione.

Epic Games ha quindi inviato Fortnite per l’approvazione, ma Apple ha negato la pubblicazione. Dopo la mozione presentata dalla software house e l’intervento della giudice, l’azienda di Cupertino ha finalmente riportato il gioco su App Store negli Stati Uniti.

Fortnite is BACK on the App Store in the U.S. on iPhones and iPads… and on the Epic Games Store and AltStore in the E.U! It’ll show up in Search soon!

Get Fortnite on the App Store in the U.S. ➡️ https://t.co/HQu3pYCXFm pic.twitter.com/w74QPFFkOS

— Fortnite (@Fortnite) May 20, 2025