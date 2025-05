Apple deve approvare Fortnite negli Stati Uniti

In seguito alla mozione presentata da Epic Games, la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha invitato Apple ad approvare la pubblicazione di Fortnite per iOS sullo store statunitense. In caso contrario, un dirigente dell’azienda di Cupertino dovrà presentarsi in tribunale il 27 maggio per spiegare perché il gioco non può ritornare su App Store.

Apple approverà Fortnite?

In base alla sentenza del 30 aprile, Apple deve consentire agli sviluppatori di inserire link o pulsanti nelle app per comunicare agli utenti che possono usare un metodo di pagamento esterno. Inoltre, l’azienda di Cupertino non deve più chiedere la commissione del 27%.

Come altri sviluppatori, tra cui Spotify, Epic Games ha inviato una versione di Fortnite per l’approvazione, ma Apple ha respinto la richiesta, affermando che verrà esaminata solo dopo la risposta del tribunale di appello sulla sospensione dell’ingiunzione.

La software house guidata da Tim Sweeney ha quindi presentato una mozione per chiedere alla giudice di imporre il rispetto dell’ingiunzione. Yvonne Gonzalez Rogers scrive che Apple deve dimostrare l’autorità legale in base alla quale ritiene di poter ignorare l’ordine, non avendo ancora ottenuto la sospensione dell’ingiunzione.

La giudice aggiunge che Apple può risolvere il problema senza ulteriori udienze. Se le parti non comunicheranno di aver trovato la soluzione, allora un dirigente di Apple (personalmente responsabile del rispetto dell’ingiunzione) dovrà presentarsi in tribunale il 27 maggio. Queste parole sembrano indicare una possibile accusa di oltraggio alla corte.

La giudice non ha ordinato esplicitamente di approvare la pubblicazione di Fortnite, ma questo è l’unico modo per rispettare l’ingiunzione sulla clausola anti-steering.