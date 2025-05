Equal1 lancia il primo computer quantistico commericale

Equal1, azienda informatica irlandese attiva nel segmento dell’informatica quantistica, è la prima a portare il calcolo quantistico nel mercato con Bell-1: il primo computer quantistico al silicio per data center, disponibile all’acquisto. Si tratta di una praticissima soluzione, contenuta interamente all’interno di un rack, il quale include anche il sistema di raffreddamento, che richiede solo di essere collegato alla corrente.

Equal1 Bell-1 è il primo computer quantistico commerciale per le aziende

Bell-1 di Equal1 è il primo computer quantistico al mondo basato su silicio e integrabile in rack standard con dimensione di 19 pollici. Questo sistema, progettato per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing), rende il calcolo quantistico scalabile e accessibile, eliminando la necessità di infrastrutture complesse come camere sterili o laboratori criogenici. Con un peso di circa 200 kg e un consumo energetico di 1600 watt, paragonabile a un server GPU aziendale, Bell-1 si presenta come una soluzione pratica e innovativa, dalle potenzialità estremamente elevate.

All’interno di Bell-1 c’è il chip quantistico UnityQ a 6 qubit, basato su qubit di spin al silicio, prodotto con processi semiconduttori convenzionali. L’hardware quantistico è accompagnato da componenti informatici classici, come CPU ARM e NPU, risolvendo così i problemi di latenza tipici dei sistemi ibridi. Un’unità di raffreddamento criogenico a ciclo chiuso porta il sistema a 0,3 Kelvin, senza la necessità di ricorrere a elio liquido o refrigeratori ingombranti. Questo pratico schema elimina definitivamente, in questo modo, quelle che fino a ieri erano le principali barriere che impedivano l’adozione del calcolo quantistico al livello aziendale.

Equal1 definisce questa innovazione, che caratterizza il suo nuovo computer quantistico, “Quantum Computing 2.0”, un passaggio epocale che sposta la tecnologia dai laboratori di ricerca ai data center commerciali. Settori come finanza, scienza dei materiali, intelligenza artificiale e farmaceutica potranno ora sfruttare l’accelerazione quantistica per simulazioni e ottimizzazioni in tempo reale.

Il design modulare di Bell-1 agevola inoltre gli aggiornamenti futuri, permettendo di sostituire solo i chip UnityQ per garantire un investimento a lungo termine. Il computer quantistico di Equal-1 è quindi il primo a rompere le barriere dei laboratori per arrivare effettivamente sul mercato, spingendo ulteriormente in avanti l’innovazione in questo avveniristico settore.