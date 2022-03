Ericsson accelera la tua connessione con un'app

Ci sono momenti in cui si avrebbe bisogno di una spintarella alla connessione sullo smartphone o sul tablet, momenti in cui la velocità diventa particolarmente importante e la rete non sembra voler rispondere alle nostre necessità. Ericsson ha ideato una soluzione che presto potrà regalare a tutti una opportunità in più, ossia la possibilità di spingere oltre le capacità della rete a cui si è agganciati e tutto ciò con il semplice uso di un’app.

La soluzione prende il nome di Ericsson Dynamic End-user Boost ed è da oggi disponibile agli operatori di tutto il mondo.

Ericsson Dynamic End-user Boost

Il sistema Dynamic End-user Boost sta per essere introdotto tanto sui mercati enterprise quanto sul fronte consumer, abbracciando in questa novità sia le reti 4G che le nuove reti 5G.

Siamo consapevoli che i clienti possono occasionalmente aver bisogno di potenziare la loro connettività dati da mobile quando si trovano in situazioni di importanza critica per il business o il tempo libero. Grazie a questa nuova applicazione innovativa, la nostra rete è ora in grado di offrire a tutti i clienti la possibilità di potenziare la connettività tramite un’applicazione mobile facile da usare, permettendo loro di essere sempre al passo con i tempi e di godere della migliore esperienza sulla rete SmarTone Stephen Chau, Chief Technology Officer di SmarTone,

Martin Zander, a capo del progetto nel team Ericsson, spiega che l’app “massimizza istantaneamente i contenuti e l’esperienza utente in un modo dinamico come non è stato possibile fino ad oggi. Sia che si stia scaricando o caricando un file in movimento, sia che si debba fare una videoconferenza, interagire con un’applicazione aziendale o giocare dal proprio cellulare, tutto funziona senza alcun problema“.

Ericsson Dynamic End-user Boost è un servizio white-label che gli operatori potranno sfruttare attraverso il proprio stesso brand: presto è immaginabile uno sfruttamento di questa possibilità ulteriore attraverso offerte dedicate che, a fronte di un costo aggiuntivo, consentiranno un “boost” sulla rete guidato e controllato direttamente dall’app. Direttamente dall’utente.