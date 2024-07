Ericsson e Oppo: accordo pluriennale sui brevetti 5G

Ericsson e Oppo hanno da poco annunciato di aver stretto un accordo pluriennale di cooperazione globale tramite cui le due società potranno sfruttare i brevetti dell’altra, per la precisione quelli relativi alle tecnologie di comunicazione cellulare, incluso il 5G.

Ericsson e Oppo si accordano per sfruttare i brevetti

“Siamo lieti di annunciare la nostra cooperazione globale con Ericsson. L’accordo di licenza incrociata di brevetti tra le nostre aziende copre i brevetti essenziali per gli standard cellulari, inclusa la tecnologia 5G. Questo accordo riflette il riconoscimento e il rispetto reciproco per la proprietà intellettuale e crea una solida base per la nostra collaborazione. OPPO ha sempre sostenuto tariffe ragionevoli e supportato la creazione di un ecosistema IP sano e duraturo. Miriamo a risolvere le dispute IP tra licenzianti e licenziatari attraverso negoziazioni amichevoli, rispettando il valore dei brevetti”, ha dichiarato Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer di OPPO.

Da tenere presente che al 30 giugno 2024, Oppo ha depositato oltre 103.000 domande di brevetto a livello globale, con più di 57.000 brevetti concessi. Il 91% di tutte le domande di brevetto sono brevetti di utilità. Secondo la World Intellectual Property Organization (WIPO), nel 2023 l’azienda si è classificata al nono posto a livello globale per le domande di brevetto depositate nell’ambito del Patent Cooperation Treaty (PCT), posizionandosi per il quinto anno consecutivo tra i primi dieci al mondo.

Da notare altresì che a inizio 2024 Oppo ha stretto un ulteriore importante accordo sui brevetti con Nokia, mettendo un punto a una battaglia legale che andava avanti da tempo relativamente a al mancato pagamento delle royalty per l’utilizzo di brevetti sulla comunicazione cellulare 4G.