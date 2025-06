Errore di Gemini: siamo ancora nel 2024, strano bug scatena il web

Recentemente, Gemini ha toppato clamorosamente. Ha dichiarato che l’anno in corso era il 2024, anziché il 2025. L’errore non è passato inosservato, suscitando incredulità e, naturalmente, l’ilarità degli utenti online.

Gemini sbaglia l’anno, è convinta che sia ancora nel 2024

Android Authority ha pubblicato le risposte dell’intelligenza artificiale di Google, affermando che eravamo nel 2024 e che mancavano ancora 62 giorni al Capodanno. Anche il forum della Carnegie Mellon University e gli utenti di Reddit hanno notato lo stesso errore. Per aumentare la confusione, l’AI ha anche suggerito agli utenti di aggiungere eventi importanti al loro calendario per il Capodanno del 31 dicembre 2024. Essendo giugno 2025, forse è un po’ tardi…

Google ha corretto rapidamente l’errore nelle AI Overview e le risposte ora sono (finalmente) in linea con la realtà. Sì, anche per Google siamo proprio nel 2025.

Gemini, un assistente AI imperfetto

Questo errore, per quanto divertente, ricorda agli utenti di avere sempre un occhio critico sulle informazioni generate dall’intelligenza artificiale. Rendendo più visibile l’avviso sui potenziali errori dell’AI, Google dimostra il suo impegno per la trasparenza. Fino a oggi, per vedere la frase “Le risposte dell’AI possono contenere errori” bisognava cliccare su “Vedi di più” appena sotto l’anteprima dell’AI.

Dopo questo incidente, l’avviso è diventato permanente. Almeno Big G non nasconde più il fatto che Gemini a volte può dire cose sbagliate, e questo è un bene. Ricordiamo che si può sempre disattivare l’anteprima di Gemini, in modo permanente o occasionale, aggiungendo “-ai” alla fine dei termini di ricerca.

Ma Google on è l’unica a dover mettere in chiaro le cose. Anche Microsoft sta facendo lo stesso con Perplexity sul suo motore di ricerca. Per la serie, mai abbassare la guardia con l’AI.