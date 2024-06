Esclusiva Amazon: HP Chromebook x360 14a a -100€

HP Chromebook x360 14a, in questo momento a -100 euro su Amazon, è il laptop giusto se ne stai cercando uno da portare sempre con te. La versatilità offerta dal suo design convertibile permette, all’occorrenza, di utilizzarlo come un grande tablet per le presentazioni o per rilassarti in compagnia dei contenuti in streaming. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche, per capire cosa rende la promozione di oggi davvero imperdibile.

Lo sconto su HP Chromebook x360 14a con design convertibile

Per quanto riguarda il comparto hardware, il portatile può contare sulle seguenti specifiche tecniche: display touchscreen da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD Graphics 600 integrata, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, mobuli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam HD con microfono, porte USB Type-A e USB-C, jack audio e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è ChromeOS di Google con accesso a Play Store per il download delle applicazioni Android. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

HP Chromebook x360 14a è il laptop che fa per te? Non perdere tempo e acquistalo al prezzo finale di soli 299 euro, grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico dall’e-commerce. Si tratta di un’esclusiva Amazon, capace di ottenere un voto medio molto alto (4,4/5 stelle) nelle centinaia di recensioni pubblicate da chi ha già scelto di metterlo sulla scrivania.

La disponibilità immediata e, se lo ordini subito, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La colorazione è Silver (Argento), quella visibile in queste immagini.