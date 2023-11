ESET Internet Security 2023: MEGA sconto del 30% su Amazon

Nel mondo digitale di oggi, la sicurezza online è più importante che mai. Con l’aumento delle minacce informatiche, è fondamentale proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali da malware, ransomware e phishing. ESET Internet Security 2023 è la soluzione avanzata che stai cercando, e ora puoi ottenerla con uno sconto incredibile del 30% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 41,99 euro.

ESET Internet Security 2023: questo affare può finire da un momento all’altro

ESET Internet Security è un software antivirus multilivello di categoria avanzata che offre una protezione completa contro tutti i tipi di minacce online. Grazie alle sue funzionalità avanzate, come Firewall, Network Inspector, Banking & Payment Protection e Parental Control, ESET garantisce una protezione efficace per te e la tua famiglia.

Con la tecnologia di Banking & Payment Protection, puoi effettuare pagamenti online in modo sicuro utilizzando un browser protetto, proteggendo automaticamente le tue transazioni bancarie e crittografando le comunicazioni tra tastiera e browser per una sicurezza ottimale. Inoltre, la funzionalità di Firewall & Network Inspector previene l’accesso non autorizzato al tuo computer, proteggendo i tuoi dati privati dal ransomware e controllando le minacce alla privacy sui tuoi dispositivi connessi al router.

La sicurezza dei tuoi figli online è altrettanto importante. Con la funzionalità di Parental Control, puoi impedire loro di accedere a contenuti inappropriati, bloccando specifici siti Web o categorie di siti. Puoi persino impostare una password per impedire modifiche non autorizzate alle impostazioni del prodotto, garantendo una protezione totale per la tua famiglia.

ESET Internet Security include anche tutte le caratteristiche del prodotto di base ESET NOD32, offrendoti una protezione completa e completa per i tuoi dispositivi. Inoltre, grazie alla piattaforma di gestione centralizzata ESET Home, puoi monitorare lo stato di sicurezza dei tuoi dispositivi in tempo reale e gestire facilmente le licenze e gli aggiornamenti.

Non perdere l’opportunità di proteggere te stesso e la tua famiglia online. Approfitta del nostro incredibile sconto del 30% su ESET Internet Security 2023 su Amazon oggi stesso. Affrettati ad acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 41,99 euro, prima che questa promozione finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.