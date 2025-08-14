eSIM da 5 Giga in regalo con la VPN di ExpressVPN

Per quanti stanno partendo in vacanza all’estero in questi giorni, segnaliamo l’ultima offerta di ExpressVPN, punto di riferimento nel settore VPN a livello globale: insieme allo sconto del 61% sul piano di due anni, ora disponibile a 4,87 euro, e ai quattro mesi extra di servizio gratuiti, c’è in regalo anche un piano eSIM da 5 Giga del fornitore holiday.com, Giga che possono tornare utili se la destinazione è al di fuori dell’Unione europea.

Qualcuno tirerebbe fuori il classico proverbio “prendere due piccioni con una fava”, ed è proprio quello che permette di fare ExpressVPN con la promozione in corso sul sito ufficiale, vale per un periodo di tempo limitato.

I regali dell’ultima offerta di ExpressVPN

Ricapitoliamo dunque i regali inclusi nell’ultima offerta del fornitore VPN ExpressVPN:

4 mesi extra di servizio , che vanno ad aggiungersi ai 24 mesi in promozione;

, che vanno ad aggiungersi ai 24 mesi in promozione; piano dati eSIM per l’estero da 5 Giga del fornitore holiday.com.

A tutto questo, poi, si aggiunge anche la garanzia di rimborso pari a 30 giorni. Ciò significa che, nel caso il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, è sempre possibile chiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Tuttavia, accade di rado che qualcuno chieda il rimborso, alla luce della qualità del servizio. Uno dei principali punti di forza di ExpressVPN è il protocollo proprietario Lightway, che assicura una velocità di connessione superiore alla media, elemento questo che può tornare molto utile quando si vuole guardare un contenuto in streaming.

Un altro suo punto di forza riguarda la privacy totale dei suoi utenti, dal momento che non registra alcuna attività svolta dai suoi clienti durante l’utilizzo del servizio. Inoltre, con un singolo account è possibile usare ExpressVPN, e dunque proteggere, fino a otto dispositivi in contemporanea, senza la necessità di acquistare un ulteriore licenza.