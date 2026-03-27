eSIM con GB illimitati: ecco il nostro codice sconto per Saily Ultra

Qui è dove ti spieghiamo come risparmiare sull’attivazione della eSIM con GB illimitati di Saily Ultra: tutto ciò che devi fare è scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 prima di effettuare il pagamento, per tagliare il prezzo. Semplice, no? Potrai così navigare e comunicare in ogni angolo del mondo, senza preoccuparti delle spese di roaming né del traffico consumato.

Saily Ultra: risparmia sulla eSIM con GB illimitati

Decidi se per te è meglio la formula mensile oppure quella trimestrale. Poi guarda le opzioni e le funzionalità incluse negli abbonamenti Standard, Plus e Premium. Tra le altre cose ci sono l’accesso alle lounge aeroportuali per rilassarti mentre aspetti la partenza dei voli, la possibilità di saltare la fila ai controlli di sicurezza e al check-in con il servizio di fast track, benefit da riscattare nel caso di ritardo, un buono per le corse con Uber, l’assistenza prioritaria sempre pronta a rispondere a qualsiasi domanda e non solo. Dai un’occhiata al sito ufficiale per saperne di più.

I GB illimitati non sono l’unico vantaggio incluso con la eSIM di Saily Ultra. È fornita da Nord Security e questo permette di integrare caratteristiche avanzate come NordVPN, NordPass, NordLocker, Incogni, il blocco delle pubblicità, la posizione virtuale per navigare con indirizzo IP di un altro paese e la protezione web.

Come mostrato dall’immagine qui sopra, per ottenere lo sconto e risparmiare ti basta inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 prima di effettuare il pagamento. Verifica la compatibilità con il tuo smartphone: ti basta inserire il modello nella pagina dedicata per scoprire se è pronto a navigare in tutto il mondo senza spese di roaming e senza dover cambiare scheda.