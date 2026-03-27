 eSIM con GB illimitati: ecco il nostro codice sconto per Saily Ultra
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eSIM con GB illimitati: ecco il nostro codice sconto per Saily Ultra

Ti basta inserire questo codice per ottenere uno sconto immediato sull'attivazione della eSIM di Saily Ultra con GB illimitati per navigare.
eSIM con GB illimitati: ecco il nostro codice sconto per Saily Ultra
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Ti basta inserire questo codice per ottenere uno sconto immediato sull'attivazione della eSIM di Saily Ultra con GB illimitati per navigare.

Qui è dove ti spieghiamo come risparmiare sull’attivazione della eSIM con GB illimitati di Saily Ultra: tutto ciò che devi fare è scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 prima di effettuare il pagamento, per tagliare il prezzo. Semplice, no? Potrai così navigare e comunicare in ogni angolo del mondo, senza preoccuparti delle spese di roaming né del traffico consumato.

Attiva Saily Ultra e risparmia

Saily Ultra: risparmia sulla eSIM con GB illimitati

Decidi se per te è meglio la formula mensile oppure quella trimestrale. Poi guarda le opzioni e le funzionalità incluse negli abbonamenti Standard, Plus e Premium. Tra le altre cose ci sono l’accesso alle lounge aeroportuali per rilassarti mentre aspetti la partenza dei voli, la possibilità di saltare la fila ai controlli di sicurezza e al check-in con il servizio di fast track, benefit da riscattare nel caso di ritardo, un buono per le corse con Uber, l’assistenza prioritaria sempre pronta a rispondere a qualsiasi domanda e non solo. Dai un’occhiata al sito ufficiale per saperne di più.

Saily Ultra è la eSIM con GB illimitati

I GB illimitati non sono l’unico vantaggio incluso con la eSIM di Saily Ultra. È fornita da Nord Security e questo permette di integrare caratteristiche avanzate come NordVPN, NordPass, NordLocker, Incogni, il blocco delle pubblicità, la posizione virtuale per navigare con indirizzo IP di un altro paese e la protezione web.

Il codice PUNTO10 taglia il prezzo di Saily Ultra

Attiva Saily Ultra e risparmia

Come mostrato dall’immagine qui sopra, per ottenere lo sconto e risparmiare ti basta inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 prima di effettuare il pagamento. Verifica la compatibilità con il tuo smartphone: ti basta inserire il modello nella pagina dedicata per scoprire se è pronto a navigare in tutto il mondo senza spese di roaming e senza dover cambiare scheda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
27 mar 2026
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