Esodo da X: Dopo Bluesky anche Mastodon conquista gli utenti

Le recenti turbolenze che hanno coinvolto X sotto la guida di Elon Musk, hanno spinto molti utenti a guardarsi intorno a caccia di alternative più sicure. Si spiega così la crescita esplosiva di Bluesky. Ma anche Mastodon, un’altra piattaforma decentralizzata, sta vivendo un momento di grande slancio.

La seconda vita di Mastodon, dopo l’esodo di X

Negli ultimi mesi Mastodon ha registrato una crescita notevole. Il fondatore e CEO Eugen Rochko ha dichiarato che i download delle app ufficiali sono aumenti di oltre il 47% su iOS e del 17% su Android.

“Forse non siamo ancora i più grandi in termini numerici – ha scritto Rochko in un post sulla piattaforma – ma Mastodon (e il Fediverso) ha dimostrato di essere una piattaforma di comunicazione efficace e affidabile nel corso degli ultimi 8 anni, e non dipende dal capitale di rischio per sopravvivere.” Allude forse al fatto che Bluesky ha basato il suo modello di crescita su finanziamenti esterni?

L’esodo da X spiegato

Gli utenti hanno abbandonato in massa X per diversi motivi. Elon Musk ha fatto una serie di passi falsi, come riattivare gli account vietati e adottare un approccio indulgente alla moderazione dei contenuti, con relativo spargimento di odio e disinformazione. Così gli utenti stufi per la qualità dei contenuti e preoccupati per la sicurezza hanno iniziato a cercare un’alternativa.

Anche il sostegno pubblico di Musk al presidente eletto Donald Trump e la sua simpatia per la politica conservatrice hanno spinto gli utenti più liberali o progressisti a darsela a gambe levate. Senza contare il fatto che X ha introdotto nuove politiche che consentono alla piattaforma di sfruttare i contenuti degli utenti per l’addestramento dell’intelligenza artificiale Grok senza alcun compenso.

Bluesky, Mastodon e Threads sulla cresta dell’onda

La migrazione da X ha creato un terreno fertile per i social decentralizzati, che infatti hanno registrato tutti una notevole crescita di utenti, in primis Bluesky. Il social di Jack Dorsey ha appena superato 15 milioni di utenti dopo l’elezione di Trump.

Anche la piattaforma di Eugen Rochko sta vivendo un momento felice, visto che nel solo mese di novembre ha accolto 90.000 nuovi utenti. L’etica di Mastodon della decentralizzazione e dei server federati continua a risuonare con forza tra coloro che sono disillusi dalle piattaforme centralizzate. Per il momento Threads di Meta è insuperabile, con i suoi 275 milioni di utenti, complice anche la perfetta integrazione con Instagram.