Espandi la memoria di Xbox Series X|S e PS5 con il WD_Black D30

Seppur con una diffusione rallentata a causa della carenza di chip, le nuove console sono ormai sul mercato da un anno. Nel caso in cui volessi abbinare un’espansione per la memoria alla tua, l’SSD WD_Black D30 è la soluzione ideale, pensato proprio per la nuova generazione di console, e al minimo storico.

SSD portatile WD_Black D30: caratteristiche tecniche

Il design che caratterizza l’unità è quello tradizionale della gamma di prodotti dedicati al gaming di Western Digital. Una cover in metallo nero copre il case del disco donandogli un aspetto robusto e unico. Il pacchetto comprende un pratico piedino removibile che consente di appoggiare il disco di fianco alla console. All’interno, un SSD NVMe in grado di offrire una velocità di lettura fino a 900MB/s. Questo consente di ridurre drasticamente i caricamenti, archiviando e riproducendo i giochi direttamente dal disco. Si tratta, infatti, di un prodotto specifico per le console di nuova generazione come PS5 ed Xbox Series SX pensato per archiviare in maniera rapida e pratica i giochi che lo spazio interno della console non permette di salvare. Tuttavia, rimane una soluzione perfetta anche per la vecchia generazione come Xbox One/One X e Play Station 4.

Nel caso specifico parliamo della variante da 500GB, oggetto dell’offerta. Sono disponibili anche quelle da 1 o 2 TB, al momento ad un prezzo nettamente superiore. Ad ogni modo, la capienza è sufficiente a contenere un buon numero di giochi, anche quelli più affamati di spazio come Warzone. Nulla vieta, comunque, di utilizzare il WD_Black D30 anche su PC, naturalmente con una preventiva formattazione. Inutile dire che per sfruttare le capacità del disco, è indispensabile che il PC supporti la specifica USB 3.2. Rimane retrocompatibile con gli standard precedenti, rinunciando ovviamente a parte della velocità. Nel complesso un’unità decisamente efficace e dal prezzo piuttosto contenuto considerando cosa offre.

Grazie ad uno sconto del 27%, infatti, il WD_Black D30 da 500GB può essere acquistato su Amazon a soli 79,99 euro per un risparmio di ben 30 euro sul prezzo di listino.