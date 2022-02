Espandibilità e grandi performance per questo Mini PC in offerta

Se vuoi ridurre l’ingombro sulla tua scrivania non sei costretto a rinunciare alle prestazioni. Grazie al Mini PC BMax B3Plus puoi ottenere una vera alternativa al tradizionale desktop con un formato estremamente compatto, ma dalle buone prestazioni grazie al processore Intel, oggi al minimo storico per soli 245 euro su Amazon.

Mini PC BMax B3Plus: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno degli ultimi arrivati in casa BMax con un’estetica completamente rinnovata. Mantiene lo chassis in metallo, ma adesso con un coperchio a scorrimento, decisamente più pratico, per l’accesso all’hardware interno. Ospita un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz, supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Naturalmente, l’SSD M.2 2242 può essere sostituito con uno più capiente a cui è possibile affiancare un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Anche la memoria di sistema può essere estesa per un massimo di 16GB grazie allo slot libero. Si tratta di una configurazione decisamente performante per le attività quotidiane e d’ufficio. Una macchina assolutamente affidabile per elaborare i documenti con il pacchetto Office o la navigazione, così come media center per accedere ai contenuti digitali di Netflix, Prime Video o Disney+.

Anche la connettività, a dispetto delle dimensioni, sorprende. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Il bandwidth da 5Gbps ti consentirà di effettuare rapidamente trasferimenti e backup sulle periferiche di archiviazione esterna come hard disk, SSD o pendrive. A queste si aggiunge una porta USB Type-C utile per la connessione dei dispositivi mobili. Questa, inoltre, dispone della funzione DisplayPort che, insieme alle due uscite HDMI, consente di collegare contemporaneamente fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Il computer offre ben 2 porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento impareggiabile. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon presente sulla pagina prodotto di 45 euro, puoi acquistare il BMax B3 Plus a soli 244,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.