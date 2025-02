Esperienza audio impeccabile con Apple Music: provala gratis

Apple Music è la scelta perfetta per tutti gli audiofili che cercano una piattaforma di streaming musicale in grado di assicurare un’esperienza di ascolto impeccabile. Grazie alla sua tecnologia e alle sue funzionalità incluse, questo servizio è in grado di garantire un audio di altissima qualità per un’immersività senza paragoni. Attiva subito la tua prova gratuita, puoi ottenere fino a 3 mesi gratis.

Questa promozione è valida per tutti i nuovi clienti che attivano per la prima volta un abbonamento Apple Music, Apple One o Apple One Premium. In questo caso l’utente ha diritto a 1 mese di prova gratuita.

Invece, per tutti, non solo per i nuovi utenti, è possibile ottenere 3 mesi di prova gratuita a seguito dell’acquisto di un nuovo dispositivo idoneo:

iPhone;

iPad;

Apple Watch;

Mac;

Apple TV;

AirPods Pro;

AirPods;

AirPods Max;

Cuffie e Altoparlanti Beats (eccetto Beats Flex);

HomePod & HomePod mini.

Con Apple Music avrai accesso a un ricco catalogo con oltre 100 milioni di brani a tua completa disposizione. La sua app è disponibile per più dispositivi. Perfetta se hai un ecosistema Apple, perché perfettamente integrata, è anche disponibile per sistemi operativi Android, su Google Play Store. Sono incluse anche le più importanti console tra cui PlayStation e Xbox. Potrai scaricare la sua app anche per Samsung, LG Smart TV, Alexa, Sonos e Google Nest.

Apple Music: perché hai una qualità audio superiore garantita

Apple Music assicura una qualità audio superiore. Attiva subito la tua prova gratuita e verifica in prima persona quanto è potente il suono grazie a questa applicazione. La qualità audio in streaming è davvero pazzesca.

“Le funzioni integrate aggiungono una nuova dimensione alla tua musica. I brani con audio spaziale in Dolby Atmos sono ancora più coinvolgenti, perché il suono è tutto intorno a te. E l’audio lossless conserva tutti i dettagli delle registrazioni originali. Ogni ascolto sarà un’esperienza spettacolare”, spiega Apple per descrivere la qualità della sua piattaforma.