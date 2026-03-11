Esperienza da cinema e prezzo mini con la Smart TV Hisense da 55" QLED 4K

Hai deciso di acquistare una nuova Smart TV ma essendoci tantissimi modelli in commercio non sei riuscito a trovare l’offerta giusta per te? Allora lascia che ti diamo una mano segnalandoti questa promozione speciale. Se vai immediatamente su Amazon puoi acquistare la Smart TV Hisense da 55″ QLED 4K a soli 329,99 euro, invece che 449 euro.

Potresti non visualizzarlo da mobile ma tieni conto che sul pezzo di listino c’è un ribasso del 27% e quindi ora puoi risparmiare 119 euro. Inoltre puoi decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Fai presto perché si tratta di un’opportunità esclusiva per la Festa delle Offerte di Primavera e quindi scadrà a breve.

Smart TV Hisense da 55″ QLED 4K: nessuna rinuncia

Nonostante il costo sia davvero accessibile la Smart TV Hisense garantisce performance straordinarie per goderti film, serie TV, show televisivi, sport e tantissimo altro. Ha una diagonale da 55 pollici con risoluzione 4K a 3840 x 2160 p e la tecnologia QLED per un’esperienza incredibilmente realistica e immersiva.

I colori sono brillanti, molto fedeli all’originale e luminosi anche quando le scene sono più buie. Anche le immagini che risulterebbero sfocate vengono ridimensionate per avvicinarsi il più possibile a una risoluzione 4K e ogni contenuto sarà migliorato. Gode inoltre di un’interfaccia molto intuitiva e semplice da utilizzare dove potrai trovare tutte le tue app e i giochi che hai scaricato. In confezione trovi il telecomando che, tra le altre cose, possiede la funzione per i comandi vocali e potrai parlare con Alexa.

Un’occasione più unica che rara da non perdere assolutamente. Perciò vola su Amazon e aggiungi al tuo carrello la Smart TV Hisense da 55″ QLED 4K a soli 329,99 euro, invece che 449 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.