Esperienze Prime Day di Amazon: di cosa si tratta?

Manca ormai solo una manciata di giorni al Prime Day del 12 e 13 luglio. Quest’anno, l’evento non sarà dedicato solo alle offerte per lo shopping, ma anche all’intrattenimento, con una prima assoluta: le Esperienze Prime Day. L’iniziativa organizzata da Amazon è rivolta in esclusiva agli abbonati Prime. Tutti i dettagli sulla pagina ufficiale dedicata.

12-13 luglio 2022: in scena le Esperienze Prime Day

I clienti potranno accedere a esperienze uniche da vivere in compagnia di artisti musicali, talent e influencer. Saranno inoltre in grado di conoscere il processo di realizzazione di alcuni dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy: dal Parmigiano Reggiano ai gioielli. Per trovarle tutte sarà sufficiente visitare l’indirizzo amazon.it/esperienzeprimeday nelle giornate del 12 e 13 giugno.

Di seguito un elenco di quelle più interessanti. Per la lista completa rimandiamo al sito ufficiale.

Live showcase con Jack Savoretti e Sissi di Amici;

meet&greet con Luca D’Alessio (LDA);

concerto e backstage meet&greet con Il Pagante;

evento di lancio della terza stagione di Celebrity Hunted;

gara di go kart con Riccardo Dose;

serata di binge watching della serie The Marvelous Mrs. Maisel con Emma Galeotti;

torneo di padel con Rudy Zerbi e Alexa;

laboratorio per apprendere i segreti dell’arte orafa;

weekend tra le eccellenze emiliane con Emilia Food Love;

volo in elicottero sulle terre del Barolo;

biglietti in area VIP allo stadio Diego Armando Maradona per una partita del Napoli.

Per chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento Prime è l’occasione giusta per attivare i 30 giorni di prova gratuita: così facendo, si potranno ottenere le spedizioni a costo zero sugli articoli in promozione durante l’evento del 12 e 13 luglio.

