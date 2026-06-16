Quasi 150 esperti di sicurezza hanno firmato una lettera aperta indirizzata al governo statunitense per chiedere la revoca dell’ordine di blocco per i modelli Claude Fable 5 e Mythos 5 di Anthropic. Impedire l’accesso significa ostacolare il lavoro dei ricercatori e fare un “regalo” alla Cina. Lo staff tecnico dell’azienda californiana ha incontrato i funzionari dell’amministrazione Trump, ma al momento non è stata raggiunta l’intesa.

Claude Fable 5 non trova le vulnerabilità, ma può risolverle

Il Dipartimento del Commercio ha ordinato di bloccare l’accesso a governi, aziende e individui stranieri sulla base delle norme che riguardano il controllo delle esportazioni. Anthropic ha quindi deciso di sospendere l’accesso a tutti gli utenti nel mondo. La decisione del governo statunitense sarebbe conseguenza di una segnalazione ricevuta dal CEO di Amazon e dal presunto utilizzo di Claude Mythos Preview da parte di un’azienda di telecomunicazioni cinese (Anthropic ha già revocato l’accesso).

Il primo firmatario della lettera è Alex Stamos, ex Chief Security Officer di Facebook. Gli esperti di sicurezza chiedono al governo statunitense di ritirare l’ordine. Claude Fable 5 ha diverse protezioni per impedire un utilizzo a scopi offensivi (in pratica non genera il codice degli exploit). Può essere però sfruttato a scopi difensivi, ovvero per scrivere le patch delle vulnerabilità.

Secondo gli esperti di sicurezza, il ban dei modelli di Anthropic potrebbe dare un vantaggio al governo cinese e limitare le capacità difensive degli Stati Uniti contro eventuali attacchi informatici. Il documento in base al quale il Dipartimento del Commercio ha ordinato il blocco è stato condiviso da Anthropic con Katie Moussouris.

La CEO di Luta Security afferma che non si tratta di jailbreak (aggiramento delle protezioni) di Claude Fable 5. Nel documento è scritto che il modello non ha risposto alla richiesta di trovare le vulnerabilità nel codice open source, ma ha generato script per testare le patch. Il prompt ha funzionato perché la richiesta è “difensiva”.

Questa capacità non può essere rimossa senza rendere il modello praticamente inutile nella scrittura delle patch. Tra l’altro, la stessa capacità è disponibile in altri modelli disponibili al pubblico, come GPT-5.5 di OpenAI. Il governo statunitense dovrebbe quindi bloccare l’accesso a tutti i modelli.