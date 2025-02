Espresso Bar per tutti con le Capsule Caffè Borbone A Modo Mio in promo

Con una promozione mozzafiato, eBay ha deciso di offrire le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa, compatibili Lavazza A Modo Mio, a un prezzo spettacolare. In questo modo tutti possono assicurarsi un espresso buono come al bar direttamente a casa, risparmiando parecchio. Acquista 200 pezzi a soli 39,70€, invece di 50,18€. Si tratta di uno sconto pari al 21%!

Ma se vuoi risparmiare ancora basta solo fare la scorta. Infatti, grazie alla promozione “più acquisti, meno spendi“, eBay ti permette di avere un extra sconto per ogni confezione in più acquistata, fino a pagarle solo 38,11€ l’una. Un’occasione incredibile, visto che le capsule di buon caffè non possono mai mancare a casa come sul lavoro per iniziare la giornata bene o una pausa rilassante.

Ti ricordiamo che il venditore in questione include la consegna gratuita su tutte le destinazioni in Italia. Questo significa che non pagherai la spedizione! Inoltre, selezionando PayPal o Klarna, potrai decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini con importo uguale o superiore a 30€. Un ulteriore vantaggio che eBay regala a chi decide di acquistare le Capsule Caffè Borbone compatibili A Modo Mio.

Capsule Caffè Borbone A Modo Mio: freschezza e igiene assicurate

Con le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Rossa, compatibili Lavazza A Modo Mio, stai acquistando un prodotto di altissima qualità. Infatti, nonostante il prezzo così competitivo, grazie all’offerta esclusiva e limitata di eBay, ogni capsula assicura il massimo della freschezza e dell’igiene.

Questo perché la capsula viene confezionata singolarmente subito dopo la macinatura. La fragranza la senti subito non appena prendi la capsula dalla sua confezione. Un aroma di buon caffè tostato accarezzerà il tuo naso, per un’esperienza fin da subito coinvolgente e curata. Alla tazza Miscela Rossa appare fin da subito di carattere. Vellutato e cremoso, questo espresso esprime tutta l’energia del caffè napoletano, per un booster sensazionale.

Cosa stai aspettando? Approfitta ora di eBay e della sua offerta. Scegliendo le Capsule Caffè Borbone A Modo Mio non solo risparmi, ma ti assicuri il vero espresso napoletano buono come al bar. Acquistane 200 a soli 39,70€, invece di 50,18€.