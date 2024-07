Estate con ExpressVPN: offerta attivazione a metà prezzo

L’estate è sempre la stagione delle grandi occasioni e quest’anno ExpressVPN ci regala una promo imperdibile: offerta attivazione a metà prezzo. Il celebre servizio VPN ha deciso di abbassare il prezzo del suo piano annuale a soli 6,67 euro al mese, invece dell’abituale 12,95 euro. Un bel risparmio del 49%! Per di più, avrai anche tre mesi extra gratis.

ExpressVPN è noto soprattutto per tre caratteristiche: super velocità di connessione, sicurezza online a livelli eccelsi e capacità di proteggere fino a otto dispositivi con un singolo abbonamento. Si tratta di una soluzione compatibile con tutte le piattaforme principali, così non dovrai più preoccuparti se preferisci Windows, Mac, Android, iOS o perfino Linux.

Offerta attivazione a metà prezzo: un’estate al sicuro con ExpressVPN

Guardare le Olimpiadi in streaming o dedicarsi a maratone di serie TV diventa un’esperienza senza fastidiose interruzioni con ExpressVPN, campione indiscusso di velocità.

I suoi server si trovano in più di 105 Paesi, quindi hai l’imbarazzo della scelta sull’IP virtuale da attivare. Se parliamo, invece, di sicurezza, la crittografia AES a 256 bit rende indecifrabili i tuoi dati anche di navigazione a chiunque voglia carpirli. Pensa che esistano hard disk su cui vengono salvati i tuoi dati? Con la tecnologia proprietaria TrustedServer, non lasci alcuna traccia.

Altro vantaggio è la politica di no-log. Nessun membro dello staff conserverà informazioni che possano risalire alle tue attività. Quindi, se cerchi un po’ di privacy, sei nel posto giusto. Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, hai a disposizione 30 giorni per cambiare idea e recuperare i vostri soldi.

Con questa offerta attivazione a metà prezzo, non hai più scuse per rinunciare alla comodità e alla sicurezza online. ExpressVPN ti copre in tutto e per tutto. Dopotutto, l’estate è il momento migliore per fare le cose in grande, con un piccolo prezzo da pagare.