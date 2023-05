Estate in arrivo: compressore XIAOMI in borsa, non rischiare (-34%)

Sai com’è, in estate c’è così tanto da portarsi sempre dietro che si finisce con il dimenticare la cosa più importante: una pompa con cui gonfiare palloni, materassini, gomme e tutto il resto. L’età avanza, non rischiare di perdere un polmone sotto il sole cocente di luglio ma anzi acquista un prodottino unico che ti torna utile tutto l’anno. Sto parlando proprio del compressore portatile di Xiaomi. Ti dirò: sembra un lucchetto ed è piccolo e portatile quindi non ingombra, ma è davvero utile.

Te lo consiglio ora che è in promozione su Amazon.



Compressore portatile di Xiaomi: comodo quanto indispensabile

Lo compri questa estate ma stai sicuro che ti torna sempre utile soprattutto se sei un tipo attivo. Piccolo e leggero funziona praticamente sempre e non ti fa scendere mai a compromessi. Inoltre se è la prima volta che ne usi uno, risparmiarti anche di leggere il libretto di istruzioni: capisci al volo come metterlo in funzione.

Con una potenza massima di 150PSI puoi gonfiare qualunque prodotto. Pensa che ci sono anche 6 modalità prestabilite che ti permettono di ottenere il massimo con:

biciclette;

moto;

macchine;

palloni;

ruote di scooter elettrici.

Ne manca una? Hai ragione perché la sesta modalità è quella manuale grazie alle quali puoi gonfiare qualunque altra cosa come materassi, gonfiabili, piscine e così via.

Altra caratteristica da non sottovalutare è la sua rapidità: ci impiega 8 minuti per gonfiare uno pneumatico vuoto. Capisci il potenziale?

Ovviamente è ricaricabile in modo rapido ed ha al suo interno anche delle luci LED che tornano utili per interventi in scarsa condizione luminosa.

Ovviamente è ricaricabile in modo rapido ed ha al suo interno anche delle luci LED che tornano utili per interventi in scarsa condizione luminosa.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.