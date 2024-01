Estendi la portata WiFi con questo ripetitore in offerta Amazon (-15%)

Se hai problemi in casa o ufficio con la tua connessione wireless, la soluzione potrebbe costarti poco: si chiama Tenda A23 ed è un ripetitore WiFi pensato per estendere in modo facile e veloce la portata del segnale. Il tutto al prezzo conveniente di soli 33,99 euro grazie allo sconto del 15% applicato in pagina.

Tenda A23: il ripetitore WiFi che aspettavi

Tenda A23 è un Ripetitore di Segnale WiFi potente, progettato per offrirti velocità WiFi 6 ultra-veloci. Con una velocità concorrente dual-band fino a 1501 Mbps (5GHz: 1201 Mbps, 2,4 GHz: 300 Mbps), questo dispositivo mantiene la velocità del Wi-Fi 6 in ogni angolo della tua casa. Metti fine ai fastidiosi punti senza segnale e sperimenta una connessione affidabile ovunque tu sia.

Dotato di 2 antenne ad alto guadagno da 5dBi ciascuna, il Tenda A23 migliora significativamente la trasmissione del segnale e la sensibilità di ricezione. Le antenne lavorano insieme per garantire che il segnale sia più forte e la copertura più ampia, eliminando le zone buie in cui la connessione solitamente cade.

Configurare il tuo nuovo Ripetitore WiFi è un gioco da ragazzi grazie alle impostazioni pop-up automatiche. In pochi istanti, sarai pronto a goderti una connessione ad alta velocità in tutta la tua abitazione. Ma il Tenda A23 è più di un semplice ripetitore: offre anche una modalità punto di accesso integrato. Collega un cavo Ethernet alla porta e trasforma facilmente la connessione cablata in un segnale wireless veloce e affidabile.

La porta Gigabit esterna del Tenda A23 fornisce una connessione via cavo più veloce per dispositivi come set-top box, smart TV, PC, console da gioco e altri. Inoltre, gli indicatori LED intelligenti ti aiutano a trovare il punto migliore per posizionare il ripetitore, ottimizzando la qualità del segnale.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di connessione WiFi. Acquista ora il Ripetitore WiFi Tenda A23 su Amazon a soli 33,99 euro e preparati a navigare senza interruzioni in ogni angolo della tua casa.

