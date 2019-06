Un'estensione Chrome per segnalare i siti sospetti

A tutti è successo di provare ad accedere a un sito Web trovandosi di fronte a una schermata rossa di allerta anziché alla homepage del portale: è l’azione della tecnologia Navigazione Sicura di Google, che facendo riferimento a una sorta di blacklist avvisa gli utenti dei potenziali rischi legati alla navigazione su siti ritenuti potenzialmente pericolosi. Ora il gruppo di Mountain View chiede aiuto alla community di Chrome per aggiornare l’elenco, attraverso un’estensione per il browser.

La componente aggiuntiva si chiama Suspicious Site Reporter e può essere scaricata direttamente da Chrome Web Store. Durante le normali sessioni di navigazione, se l’utente finisce su un sito sospetto vede comparire un’icona a forma di bandiera arancio nell’angolo superiore destro dell’interfaccia, a fianco della barra dell’indirizzo. Con un click può contribuire alla raccolta di feedback includendo tra le altre cose (in modo opzionale) uno screenshot e i contenuti visualizzati.

L’appello di Google è dunque rivolto a coloro che volontariamente desiderano partecipare alla compilazione dell’elenco su cui si basa la Navigazione Sicura, durante il normale utilizzo di Chrome.

Con l’estensione Suspicious Site Reporter vedrai un’icona quando visiterai un sito potenzialmente sospetto e ulteriori informazioni in merito al perché. Fai click sull’icona per segnalare un sito non sicuro al team di Navigazione Sicura per ulteriori valutazioni.