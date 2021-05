Ethereum: maxi-donazione del fondatore Vitalik Buterin contro COVID-19

Quasi mai sotto i riflettori, oggi Vitalik Buterin merita l’attenzione che gli stanno riservando i media: il fondatore di Ethereum ha messo mano ai propri wallet ed effettuato una donazione in criptovalute per un ammontare quantificato in circa 1,5 miliardi di dollari. A beneficiarne sono alcune organizzazioni attive in India nella lotta a COVID-19.

Più precisamente, ha trasferito 500 ETH e oltre 50.000 miliardi di SHIB. Quest’ultima crypto è balzata agli onori delle cronache nei giorni scorsi, nota per esteso come Shiba Inu e immediatamente ribattezzata Dogecoin Killer dagli addetti ai lavori. L’attenzione generata, in particolare in alcuni mercati come la Cina, ha immediatamente fatto schizzare il prezzo verso l’alto, salvo poi innescare un fisiologico trend in discesa.

CryptoRelief, la realtà locale che ha ricevuto i fondi, sta ora pianificando il migliore dei modi per spenderli così da dare il proprio contributo a fronteggiare l’emergenza. Questo il suo intervento su Twitter.

(Transparency Update)

We thank @VitalikButerin for his donation of 50,693,552,078,053 SHIBA to @CryptoRelief_ . We plan to do a thoughtful liquidation to ensure we meet our COVID relief goals.

We have decided to convert the donation slowly over a period of time.

(1/x)

