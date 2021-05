Proprio nei giorni in cui era attesa la definitiva consacrazione di Dogecoin, la moneta virtuale è scivolata in seguito alla comparsa in TV del suo più grande sostenitore, Elon Musk. Come se non bastasse, è spuntata una criptovaluta che senza troppi convenevoli definisce se stessa “DOGE killer”: è il momento di SHIBA INU (SHIB), qualcosa a metà strada tra un meme e un asset di investimento.

SHIBA INU è la crypto che vuol sbranare Dogecoin

Tre exchange particolarmente attivi in Cina come Binance, Huobi e OKEx hanno già iniziato a supportarne la compravendita. Su piattaforme come Weibo e WeChat una schiera di influencer ha contribuito ad amplificare il messaggio. La crescita è stata immediata. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, SHIB è scambiato a 0,0000330 dollari (fonte Coinranking).

Il nome e l’immagine scelti per rappresentare la crypto costituiscono a tutti gli effetti un attacco diretto, voluto e frontale a Dogecoin. Lo sono anche le pubblicazioni dei post da parte di chi gestisce l’account di riferimento, attraverso l’utilizzo di hashtag come #Spaceshib che sembrano fare il verso al #dogetothemoon capace di invadere le bacheche nelle ultime settimane.

Non fatichiamo a immaginare che altri exchange si uniranno presto alla schiera di quelli elencati poc’anzi. Pur condividendo con crypto come Bitcoin ed Ethereum lo stesso ambito d’azione, SHIB si distingue per origine e finalità: più che un asset di investimento, assume i connotati di un contenuto virale che, facendo leva sull’interesse generato nella community online e sulle regole non scritte che determinano le dinamiche del mondo social, si pone l’obiettivo di raccogliere e spostare ingenti capitali. Il consiglio è lo stesso di sempre: maneggiare con prudenza, il rischio volatilità è sempre dietro l’angolo.