Elon Musk al SNL e i ladri di criptovalute in azione su Twitter

La partecipazione al Saturday Night Live di Elon Musk, nonostante non sia stata accompagnata dall’attesa ulteriore impennata nel valore di Dogecoin, ha di certo attirato l’attenzione di coloro interessati al mondo delle criptovalute. Lo ha fatto a tal punto da spingere qualcuno ad approfittarne in modo malevolo, mettendo a segno truffe per oltre 150.000 dollari.

A renderlo noto MalwareHunterTeam, con il post allegato di seguito. La modalità scelta ricorda da vicino quella attuata lo scorso anno da Graham Ivan Clark e dai suoi soci, con l’attacco a Twitter registrato nel luglio scorso: dopo aver preso possesso di una ventina di account verificati, ne hanno modificato i profili in modo da farli apparire simili a quelli dello show televisivo in questione, per poi distribuire esche alle quali diverse vittime hanno purtroppo abboccato.

The scammers used at least around 20 verified accounts in this SNL campaign to spread the scam sites & made at least some 100k $ worth BTC, ETH & Doge. If the prices will go up in the next months as experts says & they not cash out until then, they made an easy ~1kk$ in 2 days…

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) May 10, 2021