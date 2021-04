Ethereum oltre i 2500 dollari: record storico per la criptovaluta

Ancora una volta, nel vivace mondo delle criptovalute è chi anticipa i trend a monetizzare, mentre provando a cavalcarli una volta sotto gli occhi di tutti si moltiplica il fattore di rischio, esponendosi alla volatilità dell’investimento. È quanto sta accadendo con Ethereum, moneta virtuale il cui valore fa oggi registrare il suo record storico, proprio nei giorni in cui l’attenzione di tutti è concentrata su Bitcoin e Dogecoin.

ETH oltre i 2.500 dollari: crescita da record

Oltrepassata la soglia dei 2.500 dollari, fino a toccare i 2.594,98 dollari. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo 1 ETH è scambiato a 2.551,99 dollari. Il grafico qui sotto mostra l’andamento delle ultime 24 ore.

Ethereum: il valore nelle ultime 24 ore (21 – 22 aprile 2021)

Osservando la variazione da un punto di vista più ampio, concentrandosi sull’intera ultima settimana trascorsa, è possibile notare come la criptovaluta già era arrivata vicino alla valutazione odierna alcuni giorni fa, salvo poi flettere rapidamente in conseguenza alle manovre speculative di coloro intenti a guadagnare dall’improvviso rialzo.

Ethereum: il valore nell’ultima settimana (15 – 22 aprile 2021)

Il trend di crescita è netto se si prende in considerazione l’intero mese trascorso. Si è passati dai 1.500 dollari o poco più di fine marzo al record di oggi.

Ethereum: il valore nell’ultimo mese (22 marzo – 22 aprile 2021)

Non è da escludere che quanto successo una settimana fa possa accadere di nuovo a breve. Il consiglio è lo stesso di sempre: non lasciarsi ingolosire dalla prospettiva di un profitto immediato e valutare bene l’investimento, in modo attento, senza gettarsi sul primo exchange e convertire i tutti i propri risparmi in moneta virtuale. Questo tipo di asset, proprio per la sua natura, può generare ricchezza in breve tempo o mandare in fumo parte del capitale in poche ore.