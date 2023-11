Euclid scatta le prime cinque immagini del cosmo

Dopo aver completato la fase di commissioning, durante la quale è stata scattata un’immagine per verificare il funzionamento delle fotocamere, Euclid ha iniziato la sua attività scientifica con l’invio di cinque immagini ad altissima risoluzione. Il telescopio spaziale verrà usato per creare una mappa 3D dell’universo e per studiare energia e materia oscura.

Cinque spettacolari immagini

Euclid è stato lanciato il 1 luglio con un razzo Falcon 9 di SpaceX. Dopo un viaggio di quasi un mese ha raggiunto il punto di Lagrange L2 a circa 1,5 milioni di Km dalla Terra. A bordo ci sono due strumenti: VIS (VISible-wavelength camera) e NISP (Near-Infrared Spectrometer and Photometer). Il primo è una fotocamera con sensore da circa 600 megapixel che può scattare immagini visibili, mentre il secondo da circa 64 megapixel opera nello spettro invisibile (infrarosso vicino).

Durante i sei anni di attività, Euclid creerà una mappa 3D dell’universo (quasi un terzo del cielo) che contiene miliardi di galassie fino a 10 miliardi di anni luce di distanza dalla Terra. Osservando forma e movimento delle galassie, il telescopio consentirà di scoprire l’influenza di energia e materia oscura sull’universo visibile (solo il 5% del totale).

La prima immagine raffigura l’Ammasso di Perseo, un gruppo di galassie che si trova a circa 240 milioni di anni luce dalla Terra.

Nella seconda immagine è visibile la galassia a spirale IC 342.

Nella terza immagine è visibile la galassia irregolare NGC 6822 (circa 1,6 milioni di anni luce dalla Terra).

La quarta immagine raffigura il cluster globulare NGC 6397 (circa 7.800 anni luce dalla Terra).

Infine, la spettacolare immagine della nebulosa Testa di Cavallo nella costellazione di Orione.