Euforia per Rebel Satoshi e THORChain mentre su Bonk si vende

L’euforia per il lancio di Rebel Satoshi ($RBLZ) si intensifica. Questa nuova meme coin dovrebbe concludere la sua prevendita a febbraio 2024. Altri punti di riferimento nel panorama delle criptovalute sono il dominio incrollabile di THORChain (RUNE) e l’ascesa fulminea di Bonk (BONK) nello spazio delle meme coin.

Cominciamo con le novità, imparando a conoscere Rebel Satoshi e come chiunque possa partecipare.

Rebel Satoshi si avvicina alle quotazioni ufficiali

Rebel Satoshi è probabilmente la criptovaluta da acquistare ispirata ai meme più unica attualmente, che vuole trasferire il potere finanziario alle persone comuni. Cerca di alimentare una rivoluzione per la finanza decentralizzata ispirata a Satoshi Nakamoto e Guy Fawkes.

Il raggiungimento di una valutazione di 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato aiuterà sicuramente le sue ambizioni ribelli. Gli early adopters potranno sbloccare popolarità e ricompense esclusive rispettivamente con la Rebel Meme Hall of Fame e il Rebellion Secret Council.

La Rebel Meme Hall of Fame sarà una galleria della community dove gli utenti potranno esporre i loro migliori meme a tema ribelle votati dalla community. Nel frattempo, il council è il luogo in cui gli utenti acquisiscono potere di governo e ricevono aggiornamenti privilegiati su Rebel Satoshi.

I partecipanti devono possedere il token di utilità $RBLZ per ottenere questi vantaggi. Tra gli altri vantaggi di possedere $RBLZ ci sono le ricompense per lo staking e l’accesso a un marketplace con quasi 10.000 oggetti da collezione unici con simboli ribelli e personaggi dell’arte digitale.

La prevendita di $RBLZ è andata molto avanti dall’inizio di novembre 2023, con un aumento di $RBLZ di 2x da 0,010 $ a 0,020 $. Gli sviluppatori prevedono che questo evento terminerà a febbraio 2024, segnalando la quotazione ufficiale di Rebel Satoshi su diversi exchange. Inoltre, a quel punto $RBLZ varrà 0,025 $, pari a un guadagno del 25% per gli attuali acquirenti.

Passiamo ora agli ultimi sviluppi di THORChain e Bonk.

Nine Realms pubblica il rapporto di fine anno 2023 sulla THORChain

Nine Realms, un fornitore di liquidità istituzionale, ha pubblicato un rapporto di fine anno su THORChain. I risultati hanno presentato la fenomenale crescita di THORChain nel 2023 attraverso diverse metriche, con dati provenienti da CoinGecko e Defi Llama.

I dati principali mostrano il dominio di THORChain nel volume dei DEX (exchange decentralizzati), con un picco di 20 miliardi di dollari nell’ottobre 2023. THORChain ha avuto voce in capitolo anche nel volume globale di BTC, ancora una volta, con ottobre come mese migliore.

Nine Realms ha anche evidenziato le numerose nuove funzionalità di THORChain nel 2023, che l’hanno resa una delle migliori criptovalute. Tra queste, gli swap in streaming, i risparmiatori in streaming, il protocollo di prestito, le commissioni dinamiche in uscita e molto altro ancora.

RUNE vale attualmente 5,60 $, superiore del 614% rispetto al minimo del giugno 2023 di 0,78 $. Le stime indicano che THORChain può aumentare il suo slancio nel 2023, con un intervallo di trading minimo previsto di 7-20 $ per il 2024.

L’exchange Bitfinex quota il token Bonk

L’incredibile ascesa di BONK nel 2023 è stata una favola per i migliori altcoin e per il mercato generale dei meme token. Dal lancio nel dicembre 2022, l’aumento totale di BONK è stato del 19527,28%.

Il token basato su Solana ha suscitato la maggiore attenzione negli ultimi mesi, attirando exchange come Binance e Coinbase. Anche Bitfinex, un altro grande operatore, ha quotato il token a tema canino. L’exchange ha offerto BONK per il trading il 22 dicembre 2023, abbinandolo a USD e USDT.

Nonostante ciò, BONK è inferiore del 48% rispetto al suo massimo storico di 0,0000349804 $ e attualmente vale 0,0000182000 $. Nonostante ciò, è la terza meme coin più scambiata dopo Dogecoin e Shiba Inu. Inoltre, le stime di prezzo indicano un intervallo di trading minimo di 0,000028 $ – 0,000100 $ per il 2024.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito della prevendita di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram.

