EURO 2024 su Sky e NOW con 20 partite in esclusiva

Mentre ancora procedono le trattative per l’assegnazione dei diritti relativi alle prossime stagioni della Serie A (dalla 2024/25 in poi), Sky si è appena assicurata quelli per EURO 2024, portando sui propri canali e sulla piattaforma NOW tutte le 51 partite del torneo. Di queste, ben 20 saranno trasmesse in esclusiva.

Sky per EURO 2024: 20 partite in esclusiva, anche su NOW

Ricordiamo che la competizione andrà in scena dal 14 giugno al 14 luglio del prossimo anno, in Germania. Sarà la diciassettesima edizione, ospitata nuovamente da un solo paese dopo quella itinerante del 2020 (disputata in realtà nel 2021 per ragioni legate alla pandemia) che ha visto gli azzurri di Mancini trionfare nella finale di Wembley contro l’Inghilterra. Il format rimane invariato, con 24 squadre partecipanti.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Sky ha inoltre siglato un nuovo accordo pluriennale con i vertici della NBA per continuare a proporre sui propri canali (anche in streaming su NOW) oltre 300 partite, 7 in diretta ogni settimana durante la Regular Season.

Al catalogo di contenuti ed eventi sportivi coperti dal gruppo si aggiungono poi il Sei Nazioni di rugby e la America’s Cup che andrà in scena dal 14 al 17 settembre.

