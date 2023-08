Europei Pallavolo Femminile: guarda le gare in diretta streaming

Tutto pronto per gli Europei di Pallavolo Femminile 2023. Questo campionato particolarmente sentito e seguito verrà trasmesso in diretta streaming su Rai Play, NOW TV, Sky GO ed Euro Volley TV. La fase a gironi avrà inizio martedì 15 agosto e terminerà giovedì 24 agosto. Dopodiché inizieranno gli Ottavi di Finale da sabato 26 agosto a lunedì 28 agosto. Invece, a seguire, i Quarti di Finale che si giocheranno martedì 29 e mercoledì 30 agosto. Semifinali e Finali venerdì 1 e domenica 3 settembre.

Europei di Pallavolo Femminile 2023: tutta la programmazione di agosto e settembre 2023

Martedì 15 agosto

20.00 Italia-Romania

18.00 Svizzera-Bosnia Erzegovina

19.00 Estonia-Francia

21.00 Bulgaria-Croazia

16.00 Finlandia-Slovacchia

18.00 Bosnia Erzegovina-Bulgaria

19.00 Olanda-Spagna

20.00 Ungheria-Belgio

20.00 Grecia-Germania

21.00 Romania-Croazia

16.00 Slovacchia-Olanda

17.00 Serbia-Ucraina

17.00 Turchia-Svezia

18.00 Bosnia Erzegovina-Croazia

19.00 Francia-Spagna

20.00 Slovenia-Polonia

20.00 Azerbaijan-Repubblica Ceca

21.00 Italia-Svizzera

15.00 Slovacchia-Spagna

17.00 Ucraina-Ungheria

17.00 Svezia-Grecia

18.00 Romania-Svizzera

18.00 Estonia-Finlandia

20.00 Slovenia-Belgio

20.00 Azerbaijan-Germania

21.00 Italia-Bulgaria

15.00 Francia-Finlandia

17.00 Serbia-Slovenia

17.00 Grecia-Repubblica Ceca

18.00 Olanda-Estonia

20.00 Ungheria-Polonia

20.00 Turchia-Azerbaijan

16.00 Francia-Slovacchia

17.00 Polonia-Serbia

17.00 Repubblica Ceca-Turchia

18.00 Bosnia Erzegovina-Romania

19.00 Spagna-Finlandia

20.00 Belgio-Ucraina

20.00 Germania-Svezia

21.00 Croazia-Svizzera

16.00 Olanda-Francia

17.00 Slovenia-Ungheria

17.00 Azerbaigian-Grecia

18.00 Bulgaria-Romania

19.00 Estonia-Slovacchia

20.00 Belgio-Polonia

20.00 Germania-Repubblica Ceca

21.00 Italia-Bosnia Erzegovina

16.00 Finlandia-Olanda

17.00 Ucraina-Slovenia

17.00 Grecia-Turchia

18.00 Svizzera-Bulgaria

19.00 Estonia-Spagna

20.00 Ungheria-Serbia

20.00 Svezia-Azerbaijan

21.00 Italia-Croazia

17.00 Polonia-Ucraina

17.00 Repubblica Ceca-Svezia

20.00 Serbia-Belgio

20.00 Turchia-Germania

18:00 Ottavi di Finale

21:00 Ottavi di Finale

17:00 Ottavi di Finale

18:00 Ottavi di Finale

20:00 Ottavi di Finale

21:00 Ottavi di Finale

17:00 Ottavi di Finale

20:00 Ottavi di Finale

18:00 Quarti di Finale

21:00 Quarti di Finale

17:00 Quarti di Finale

20:00 Quarti di Finale

17:00 Semifinale 1

20:30 Semifinale 2

16:00 Finale Bronzo

19:30 Finale Europei Pallavolo Femminile 2023

