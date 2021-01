Evernote, una nuova Home piena di widget

Una delle app più popolari per gli utenti aziendali è stata profondamente rinnovata lo scorso mese di settembre. Evernote non ha solo una nuova interfaccia, ma anche nuove funzionalità, la più recente delle quali si chiama Home. Si tratta di una dashboard che visualizza tutte le informazioni più importanti attraverso una serie di widget. La novità sarà disponibile su Windows, macOS e web nelle prossime settimane e successivamente su Android e iOS.

Evernote Home, tutto a portata di widget

La nuova Home di Evernote permette dunque di accedere istantaneamente a tutti i contenuti più importanti (note, tag, scorciatoie e altro). La dashboard velocizza l’esecuzione delle varie attività, consentendo anche agli utenti di personalizzare l’esperienza d’uso.

Il numero di widget varia in base ai tipo di piano sottoscritto. I clienti Evernote Basic e Plus vedranno tre widget: Notes, Scratch Pad e Recently Captured. In Notes vengono mostrate le note recenti e quelle suggerite da Evernote. Scratch Pad permette di prendere appunti al volo che possono essere convertiti in note. In Recently Captured sono invece visualizzati documenti, clip web, immagini, email e audio.

I clienti Evernote Premium e Business avranno accesso ad altri quattro widget: Notebooks, Pinned Note, Tags e Shortcuts. In Notebooks sono presenti le raccolte di note (taccuini) più recenti e suggerite, mentre in Pinned Note ci sono le note bloccate sulla Home (ad esempio la lista della spesa).

Tags mostra le “etichette” utilizza più spesso con l’indicazione del numero di occorrenze. Shortcuts, infine, contiene i collegamenti alle note e ai taccuini. I clienti Premium e Business possono anche ridimensionare, riordinare e rimuovere i widget e cambiare l’immagine di sfondo.