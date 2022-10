EVGA GeForce RTX: fino a -1544 euro su Amazon

Non sono schede video qualsiasi, ma modelli top di gamma per chi non accetta compromessi sul fronte gaming. Stiamo parlando della serie EVGA GeForce RTX, protagonista assoluta dell’evento Offerte Esclusive Prime in scena oggi su Amazon con sconto fino a 1.544 euro rispetto ai prezzi di listino.

Offerte Esclusive Prime: le schede video EVGA GeForce RTX

Si tratta di componenti hardware in grado di sprigionare una potenza di calcolo senza compromessi, per sessioni di gioco caratterizzate da una fluidità assoluta e dal pieno supporto alle risoluzioni più elevate. Per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche invitiamo a consultare le schede complete raggiungibili attraverso i link qui sotto.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA con 24 GB GDDR6X in sconto di 1.544 euro;

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ULTRA con 24 GB GDDR6X in sconto di 623 euro;

EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA cn 12 GB GDDR6X in sconto di 587 euro.

In dotazione la tecnologia iCX3 e il sistema Vapor Chamber Cooling per una dissipazione ottimale del calore.

Tutte le Offerte Esclusive Prime dell’evento Amazon sono a disposizione solo per gli abbonati Prime. Ricordiamo che è possibile attivare la sottoscrizione senza alcuna spesa, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita, ottenendo così anche un mese di streaming a costo zero da Prime Video per l’intero catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi.

