Evita il phishing durante gli acquisti di Natale: questa è l'arma in più

Uno dei principali rischi da tenere in considerazione in questo periodo di shopping natalizio è quello del phishing. Le truffe di questo tipo in cui ci si può imbattere online sono tantissime e, in alcuni casi, è possibile imbattersi in veri e propri siti fake, creati solo con lo scopo per rubare i dati e le credenziali delle carte di pagamento all’utente.

Per combattere il phishing è possibile affidarsi a NordVPN: si tratta dell’unica app VPN certificata come software anti-phishing, come confermano i test effettuati da AV-Comparatives che ha messo alla prova il sistema Threat Protection Pro integrato nell’applicazione.

NordVPN è disponibile in offerta con il piano base al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo l’abbonamento di 27 mesi con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. C’è, però, anche il piano Plus con Threat Protection Pro incluso che garantisce una protezione aggiuntiva contro il phishing oltre che contro i malware. Il piano costa 3,89 euro al mese.

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: l’arma in più contro il phishing

Con NordVPN è possibile utilizzare una VPN:

senza limiti di banda e di traffico dati

connessione protetta dalla crittografia

politica no log per eliminare qualsiasi forma di tracciamento

per eliminare qualsiasi forma di tracciamento network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese. Per avere anche il sistema Threat Protection Pro, con protezione contro malware e phishing, è necessario puntare sul piano Plus, ora disponibile in sconto fino a 3,89 euro al mese. L’offerta in questione è accessibile di seguito. I prezzi si riferiscono al piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, con fatturazione anticipata e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.