Evita il tracciamento online: questa VPN nasconde qualsiasi cosa

Navigare online in anonimato è una scelta intelligente per svariati motivi. Innanzitutto rende la connessione Internet più sicura, dando scacco matto alla pubblicità aggressiva, ai pop-up dei cookie e al tracciamento dei dati. Inoltre, migliora in maniera sensibile l’esperienza utente, rendendo la navigazione online più semplice e privata senza andare a compromettere la velocità.

Di recente Norton ha lanciato un nuovo piano per la sicurezza e privacy online, che prevede non solo una VPN illimitata, ma anche una protezione antivirus in tempo reale e il monitoraggio del Dark Web per rilevare eventuali violazioni di dati. Il piano si chiama Norton Ultra VPN ed è in offerta a meno di 3 euro al mese.

12 mesi di Norton Ultra VPN a 2,5 euro al mese

Il piano Ultra VPN della nuova suite Norton VPN include una VPN veloce e sicura, un protezione online da ransomware, phishing e malware, un sistema di monitoraggio che aiuta a trovare eventuali violazioni di dati e un servizio avanzato di parental control. Inoltre, a disposizione degli utenti c’è anche la conservazione dei propri file in uno spazio cloud crittografato da 10 GB e un robusto password manager.

Con l’innovativa soluzione di Norton ci si assicura quindi una protezione online completa, di cui possono beneficiare fino a 5 dispositivi in contemporanea. A tutto questo si aggiunge la prova gratuita della durata di 30 giorni: qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile disdire senza costi aggiuntivi.

Se invece la prova si rivela positiva, il piano prevede un rinnovo di 29,99 euro per il primo anno, grazie al maxi sconto del 68% in corso (l’equivalente di 2,5 euro al mese, ndr).

Maggiori informazioni sulla prova gratuita di Norton Ultra VPN a questa pagina del sito ufficiale.