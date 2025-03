Evita i rincari di luce e gas, scegli l'offerta Octopus: Fissa o Flex?

Il prezzo della materia prima, nel mercato dell’energia, rischia di essere interessato da forti aumenti: l’offerta Fissa 12M di Octupus Energy ti permette di bloccarlo per un anno intero, così da poter dormire sonni tranquilli ed evitare eventuali rincari da qui al marzo 2026. Se sei interessato ti consigliamo di attivarla subito, la promozione è valida solo per oggi.

Questo ti consente di metterti al riparo dalle fluttuazioni che, secondo molti, andranno a pesare e non poco sulla spesa finale in bolletta. Fattori come le tensioni geopolitiche e gli scossoni della finanza internazionale, come sempre, hanno un impatto diretto sui contratti di fornitura che portano l’energia nelle nostre case. L’immagine qui sotto è utile per sintetizzare quanto proposto dalla promozione in corso. Scopri di più nella pagina dedicata.

L’alternativa è quella rappresentata dall’offerta Flex, che invece segue proprio l’andamento del mercato. Per entrambe è previsto un costo di commercializzazione pari a 108 euro all’anno e ci sono costi indipendenti dal fornitore, quelli per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, quelli di regolazione e le imposte.

Per risparmiare è dunque fondamentale scegliere il partner giusto: le tariffe di Octopus Energy sono studiate per andare incontro a ogni tipo di esigenza. Inoltre, garantiscono che ad arrivare nelle nostre case sia energia elettrica 100% green, proveniente da fonti rinnovabili e prodotta in Italia, un dettaglio di non poco conto. Attiva subito quella che preferisci, potrai completare la richiesta in meno di 2 minuti: tieni a portata di mano una bolletta recente. In caso di necessità, potrai sempre rivolgerti a un servizio di assistenza clienti attivo 24/7 e pronto a rispondere a ogni domanda.