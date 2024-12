Apre l'e-commerce di Evolution Level: il meglio del ricondizionato, anche nei negozi fisici

Acquistare un prodotto ricondizionato conviene e non solo in termini economici. Il risparmio rispetto al nuovo non è l’unico punto di forza di una soluzione sempre più apprezzata e sempre più adottata su larga scala, sebbene sia il più evidente. Ci sono la sostenibilità, poiché si dà nuova vita a un dispositivo, prolungandone il ciclo vitale, e la possibilità di trovare modelli talvolta sold out sugli scaffali dei negozi tradizionali.

A questo proposito, segnaliamo l’apertura dell’e-commerce di Evolution Level, dedicato proprio ai ricondizionati. La realtà, 100% italiana e impegnata su questo fronte, collabora con Recommerce, attraverso un approccio al business che coinvolge anche i punti di vendita fisici.

Ricondizionato? Da oggi c’è Evolution Level

È sufficiente dare uno sguardo alla homepage dello store per capire quanto siano convenienti i dispositivi proposti. Quella degli smartphone è solo una delle categorie da sfogliare alla ricerca dell’affare migliore: non mancano tablet, computer e persino console.

Sono presenti tutti i brand più noti dell’ecosistema mobile: Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi e Huawei. Preferisci un Android oppure sei legato alla gamma iPhone? Nessun problema, su Evolution Level puoi trovare il modello giusto per te.

I prodotti sono accuratamente controllati, ispezionati a fondo per assicurare che le prestazioni risultino impeccabili, con una durata della batteria pari ad almeno l’85% rispetto a quella del nuovo. Prima di essere messi in vendita, passano attraverso un processo di ricondizionamento strutturato in 56 punti, perché nulla sia lasciato al caso.

Ancora, puoi contare sulla garanzia fino a 24 mesi. In caso di malfunzionamento, è prevista la sostituzione senza spese a tuo carico, semplicemente inoltrando la richiesta mediante le pagine del sito ufficiale.

La consegna in 24/48 ore permette di ricevere subito a casa quanto ordinato e, se il tuo acquisto non ti soddisferà, avrai 14 giorni di tempo per ripensarci, effettuando il reso gratuito e ottenendo il rimborso completo della spesa sostenuta.

Hai un dispositivo usato? Non buttarlo!

La filosofia di Evolution Level si manifesta anche nella valorizzazione del tuo usato. Se vuoi cambiare lo smartphone, il tablet o un altro dei device che hai utilizzato fino a oggi, l’e-commerce può occuparsi del suo ritiro, riconoscendoti il giusto prezzo e con la spedizione gratis.

Sul sito trovi il form di autovalutazione, da compilare per conoscere indicativamente quanto potrai guadagnare. Poi, una volta arrivato in sede e analizzato nel dettaglio, sarà erogato il pagamento in tuo favore. Nel caso in cui l’esito della verifica non dovesse corrispondere alla prima stima, verrà formulata una seconda proposta. Sarai comunque libero di non accettarla, ricevendo nuovamente il tuo dispositivo, senza alcun addebito.

L’e-commerce che è anche sotto casa

Abbiamo citato il modello di business innovativo proposto da Evolution Level, che unisce la dinamica di compravendita online tipica degli e-commerce al rapporto diretto del cliente con gli addetti dei negozi tradizionali.

Una sorta di connubio tra digitale e fisico, per unire il meglio dei due mondi, offrendo un servizio puntuale e sempre accessibile da qualsiasi schermo, ma anche mettendo piede nello store sotto casa.

Sono ancora molti a preferire una chiacchierata a quattr’occhi con un esperto, per ricevere consigli e per capire quale prodotto ha le caratteristiche più adatte a soddisfare le proprie esigenze personali. Evolution Level lo sa e per questo motivo colabora con i punti vendita fisici, per offrire anche offline una valida alternativa al nuovo.

Il nostro coupon per il 15% di sconto: EVL373KM

In occasione del lancio dell’e-commerce, i lettori di Punto Informatico possono approfittare di un coupon per ottenere il 15% di sconto su tutto il catalogo di Evolution Level. È sufficiente inserire il codice EVL373KM nell’apposito campo, durante la visualizzazione del carrello, applicandolo prima di effettuare il pagamento.

Ad esempio, per un iPhone 15 da 128 GB si arriva a risparmiare 92,99 euro sulla spesa, pagandolo solo 526,91 euro. Attenzione: il coupon rimarrà valido fino al 22 dicembre.