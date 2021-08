Excel, è ora di passare al livello avanzato

Tutti (o quasi) sanno usare le funzioni base di Excel. Tutti sanno aprire un foglio di calcolo, creare una tabella e iniziare a giocare sui primi grafici. Tutti, o quasi, sanno fare semplici calcoli. Non tutti sanno però andare oltre queste nozioni base, utilizzando Excel per le vere potenzialità che è in grado di offrire. Questo è il momento giusto per fare un passo avanti, perché è il periodo dell'anno in cui ogni persona di buona volontà è più impregnata di ambizione e slancio, in primis; perché il “Corso Excel Avanzato: Pivot e Funzioni avanzate” è in forte sconto, inoltre.

Chiuderai il corso con un certificato che attesta le tue nuove competenze e lo puoi aprire oggi stesso con queste premesse:

Imparerai le funzioni più avanzate da un professionista

Imparerai tutto sui Pivot

Saprai Registrare Macro in VBA

Saprai automatizzare la stampa, la fatturazione, l'invio di email ed altro

Saprai usare funzioni Automazioni per la Creazione e Gestione Documentale

Utilizzerai l'Analisi di Simulazione e gli Scenari

Potrai elaborare grafici avanzati

Imparerai a usare i Check Box

Saprai applicare gli Slicers e le Sequenze temporali ai Pivot

e molte altre Funzioni Avanzate

Se non sai ancora utilizzare queste funzioni, o se alcune di queste procedure ti sono completamente avulse, è il momento di fare davvero un passo in avanti e diventare un “Pro” di Excel: ti sarà utile tanto nella vita privata, quanto nel percorso professionale; ti aiuterà a gestire al meglio il tuo lavoro così come ti sarà fondamentale per gestire un'associazione sportiva, un circolo ricreativo o la contabilità di qualsiasi iniziativa.

Excel va ben oltre quel che si impara con qualche video su YouTube o qualche corso gratuito scaricato online. Non sempre è però intuitivo e per farsi entrare le tabelle Pivot è fondamentale capirne la natura e l'utilità. Queste nozioni (e pochi euro di investimento) ti apriranno orizzonti del tutto nuovi, trasformando letteralmente Excel in qualcosa di nuovo.

Non ci sono requisiti se non la conoscenza delle basi elementari del software. Il percorso si sviluppa su Udemy in 11 ore di video on-demand, 31 risorse scaricabili e lezioni capillarmente distribuite sulle singole funzioni da metabolizzare.