Excel, ma non per tutti: impara le funzioni avanzate

Se di Excel sai già usare le modalità base, le formule più comuni e tutte quelle funzioni che la maggior parte degli utenti hanno imparato con la semplice esperienza su un qualsiasi foglio di calcolo, allora sei pronto a fare un passo ulteriore. Grazie ad un apprezzatissimo corso disponibile su Udemy (voto 4,5/5), infatti, è possibile mettere mano a tutto quel che è il fronte più avanzato del software Microsoft, trasformando Excel in qualcosa di ulteriore dal quale estrapolare valore come nemmeno si sarebbe potuto immaginare prima.

Excel, livello Pro

11 ore di video on-demand, 21 articoli e 31 risorse scaricabili ad appena 44,99 euro sono il passo decisivo verso una vera certificazione “Pro”:

Imparerai le funzioni più avanzate da un professionista Imparerai tutto sui Pivot Saprai Registrare Macro in VBA



Saprai automatizzare la stampa, la fatturazione, l'invio di email ed altro

Saprai usare funzioni Automazioni per la Creazione e Gestione Documentale

Utilizzerai l'Analisi di Simulazione e gli Scenari

Grafici Avanzati

Usare i Check Box

Saprai applicare gli Slicers e le Sequenze temporali ai Pivot

Il corso è improntato su un approccio estremamente pragmatico per velocizzare il lavoro tradizionale e per affrontare problematiche comuni che potrebbero presentarsi. Grande attenzione è rivolta alle tabelle pivot, così come alle Macro in VBA, sfruttando una serie di esercizi per un passaggio di nozioni in modo immediatamente applicativo.

Se Excel è importante per te, per la tua professione o per le tue attività quotidiane, non puoi accontentarti di restare nella media delle conoscenze: serve un passo verso il “Pro” ed il corso avanzato Udemy è il modo più semplice ed accessibile per poter intraprendere questo percorso.