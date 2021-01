Prosegue senza sosta il lavoro di Microsoft per migliorare i propri strumenti dedicati alla produttività con un focus particolare su quelli che compongono la suite 365 e più nel dettaglio le loro incarnazioni online basate sul cloud. Oggi è il turno di un annuncio che interessa la controparte Web di Excel, quella accessibile da qualsiasi browser desktop.

Con l’obiettivo di fornire un’esperienza utente senza compromessi, veloce, ideale e fluida, siamo entusiasti di annunciare gli ultimi importanti miglioramenti alle performance di Excel sul Web.

Le novità di Microsoft per la versione online di Excel

Il gruppo di Redmond è intervenuto su alcuni aspetti chiave per la gioia dei tanti che ogni giorno alla scrivania si trovano a dover fare i conti con la gestione e l’elaborazione dei fogli di calcolo. Il primo passo in avanti segnalato è quello che riguarda lo scrolling: lo scorrimento all’interno dei documenti è stato reso più fluido come testimonia l’animazione di seguito.

Microsoft non si è scordata nemmeno dei feedback ricevuti per quanto concerne la selezione delle celle.

Sono inoltre da segnalare una riduzione nei tempi di caricamento dei documenti, la possibilità di apportare modifiche più rapide alle celle e alla loro formattazione oltre all’ottimizzazione di alcuni comandi per navigare tra le varie sezioni di menu e file: dal sistema di ricerca allo spostamento tra le diverse pagine.

Il rollout della novità ha già preso il via, dunque entro pochi giorni dovrebbe arrivare a interessare tutti gli account. Ricordiamo infine che sebbene l’accesso alla versione online di Excel sia gratuito per tutti, alcune funzionalità avanzate (come la sincronizzazione tra dispositivi) sono riservate a chi ha sottoscritto un account Microsoft 365 (oggi la formula Family condivisibile tra sei account è in offerta con il 45% di sconto su Amazon).