L'exchange Crypto sui circuiti del mondiale Formula 1

La piattaforma Crypto.com per lo scambio di monete digitali come Bitcoin ha già fatto la sua comparsa nel mondo dello sport a bordo campo nella finale di Coppa Italia disputata tra Juventus e Atalanta. Una scelta che sembra aver pagato, considerando l'annuncio odierno che sigla la stretta di mano tra l'exchange e il campionato mondiale di Formula 1.

Il servizio sarà sponsorizzato in tutte le gare rimanenti della stagione, a partire da quella britannica di Silverstone in programma per il fine settimana del 17 luglio. Queste le parole di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group.

1/ We're extremely excited to announce that https://t.co/vCNztABJoG is the newest Global Partner of @F1🏎

We're also the first Official Cryptocurrency Sponsor, and #NFT Partner of #F1 pic.twitter.com/gyymBWpWmo

