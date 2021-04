L'exchange crypto Gemini avrà la sua carta di credito Mastercard

Per chi ancora avesse dubbi sul progressivo avvicinamento tra il mondo delle criptovalute e quello della finanza tradizionale, ecco l’annuncio diramato oggi da Gemini e Mastercard: le due realtà hanno siglato un accordo di esclusiva per la gestione delle transazioni generate attraverso la carta di credito messa a disposizione dal celebre exchange per l’acquisto e la vendita di monete virtuali come Bitcoin.

Gemini Credit Card, su circuito Mastercard

Gemini Credit Card, questo il nome della tessera, è stata annunciata inizialmente nel mese di gennaio. Al momento ancora non è disponibile, ma sulle pagine del sito ufficiale gli interessati possono entrare a far parte della lista d’attesa ed essere tra i primi a metterla nel portafogli. Il debutto ufficiale avverrà nel corso dell’estate, inizialmente solo negli Stati Uniti.

Cosa la renderà differente da una carta di credito qualsiasi? Anzitutto l’ottenimento di ricompense simili a cashback sulle spese: fino al 3% su quelle effettuate in Bitcoin o in una delle oltre 30 criptovalute disponibili sull’exchange, senza dover far fronte al pagamento di alcuna commissione. Implementate funzionalità di sicurezza come la rimozione del numero dalla tessera (come fatto anche da Apple Card), la gestione di ogni aspetto attraverso un’app mobile. Questo il commento attribuito a Tyler Winklevoss, CEO di Gemini.