Exchange Liquid bucato, rubate crypto per 70 milioni

Ennesima violazione perpetrata nei confronti di una piattaforma operante nell'ambito delle criptovalute: Liquid, un exchange con base a Tokyo e attivo a livello globale, è stato compromesso. Stando a quanto riportato dalla testata The Block, sono stati rubati asset per un totale pari a circa 74 milioni di dollari (80 milioni al momento della sottrazione).

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tron e altre valute sono ora nelle mani e sui conti di chi ha eseguito l'attacco. La conferma è giunta sotto forma di un tweet condiviso dal profilo ufficiale: Avviso importante, siamo spiacenti di annunciare che i warm wallet di Liquid sono stati compromessi, dunque stiamo muovendo gli asset nei cold wallet .

Important Notice:

We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.

We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended.

— Liquid Global Official (@Liquid_Global) August 19, 2021