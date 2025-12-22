Explainer su PowerPoint spiega le slide difficili grazie a Copilot

Quante volte sarà capitato di trovarsi davanti a una presentazione in PowerPoint che sembrava scritta in aramaico? Slide strapiene di acronimi e termini tecnici incomprensibili… Bene, Microsoft è corsa ai ripari e ha lanciato una nuova funzione di Copilot, che riassume testi complessi nelle slide e li rende più facili da capire. Si chiama Explainer, e il nome dice già tutto.

Addio gergo incomprensibile: Copilot spiega le presentazioni, come funziona Explainer

Ad esempio, si vede una casella di testo piena di gergo aziendale incomprensibile? Basta fare clic destro, e appare l’opzione “Explain this” (Spiega questo) in cima al menu contestuale. Stesso discorso se si evidenzia una porzione di testo particolarmente criptica.

A quel punto Copilot entra in azione e genera un riassunto nel pannello laterale di PowerPoint. Niente caos sulla slide principale, tutto ordinato in un angolino dove si può leggere la traduzione dal gergo aziendale a un linguaggio più comprensibile. L’intelligenza artificiale analizza il contenuto della slide e produce spiegazioni contestuali, non generiche, almeno a detta di Microsoft.

L’idea è che non si deve più interrompere il flusso della presentazione per cercare su Google cosa significhi “KPI strategico sinergico cross-funzionale” o qualunque altra espressione partorita dalla mente di qualche manager troppo entusiasta. Copilot dà la spiegazione lì, in quel momento.

Inoltre, la slide di PowerPoint resta pulita. Le spiegazioni non invadono lo spazio, non creano confusione visiva. Tutto rimane nel pannello laterale.

Disponibilità

Explainer è disponibile per chi ha PowerPoint versione 2510 (Build 19328.20072) o successive su Windows, oppure versione 16.103 (Build 25110343) o successive su Mac. Fin qui niente di strano. Il problema è che serve una licenza Microsoft 365 Copilot, quindi si deve pagare un abbonamento extra oltre al già costosissimo Microsoft 365. Sì, la funzione è fantastica, ma no, non è per tutti. Solo per chi è disposto a investire nell’ecosistema Copilot, o per chi ha un’azienda abbastanza generosa da pagare l’abbonamento.

Microsoft, come al solito, invita caldamente gli utenti a inviare feedback tramite il meccanismo integrato (Aiuto > Feedback). E chiede anche di valutare i riassunti generati da Explainer con un pollice su o giù. Peccato solo che questa nuova funzione sia per pochi.