ExpressVPN, 3 mesi gratis per navigare online in sicurezza

Sai qual è la migliore VPN in Italia? ExpressVPN! ExpressVPN ha server a Cosenza e Milano, ma la posizione migliore per te dipende da fattori differenti. Quando non sei sicuro, puoi decidere di utilizzare la posizione più vicina a te o lasciare che venga scelto automaticamente il miglior server per la tua rete.

Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei interessato alla promozione pensata per te da ExpressVPN ma prima scopriamo insieme perché è indispensabile usarla. Non a caso, l’utilizzo di una VPN in Italia ti consente di indirizzare i tuoi dati attraverso un tunnel crittografato per migliorare la tua privacy e la tua sicurezza online. Scegliendo questa rete privata virtuale sarai protetto anche dagli hacker mentre navighi su reti Wi-Fi pubbliche.

L’offerta attualmente in corso è davvero speciale: per te 12 mesi di abbonamento + 3 mesi gratis per accedere a tutte le app ExpressVPN con larghezza di banda illimitata ad alta velocità e avere supporto clienti 24/7.

ExpressVPN: funziona davvero

Naviga, gioca e guarda in streaming con una VPN ultraveloce e banda illimitata ad un prezzo mai visto prima. Ricorda che una rete privata virtuale è un tunnel sicuro tra il tuo dispositivo e internet che ti protegge, conseguentemente, da intercettazioni, interferenze e censura. Non a caso, infatti, quando ci si connette a un server VPN sicuro, il traffico internet passa attraverso un tunnel crittografato a cui nessuno può accedere, compresi hacker, governi e il proprio provider di servizi internet.

Che aspetti? Se vuoi avere tutti questi vantaggi non ti resta che scegliere il piano più adatto a te: puoi avere un abbonamento di 12 mesi a soli 6,37 euro al mese grazie ad uno sconto del 49%. In più, 3 mesi li ricevi gratuitamente. Non manca la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni!