ExpressVPN: 4 mesi gratis con il piano 24 mesi

Se quella che cerchi è una VPN sicura e versatile per streaming, smart working o semplicemente per navigare online al riparo da occhi indiscreti, allora ExpressVPN è quella giusta. In più, con l’offerta in corso il piano biennale ti costa soltanto 4,87€ al mese, a cui vanno aggiunti anche ben 4 mesi di servizio extra gratis.

Uno sconto del 61%, che ti permette di portarti a casa quella che è considerata la miglior VPN per l’Italia ad appena 0,17 centesimi al giorno. Non solo, la promo ora include un altro interessante regalo: una eSIM da 5GB gratis da holiday.com per i tuoi viaggi all’estero, giusto in tempo per l’estate!

Scegli ExpressVPN per avere 4 mesi di protezione gratis

Perché scegliere ExpressVPN? Perché ti offre il massimo della sicurezza e privacy sul web. La crittografia AES a 256 bit ti assicura il 100% della protezione per le informazioni sensibili, con un ulteriore garanzia data dalla rigida politica no-log del servizio. Dati bancari, cronologia di navigazione o chat personali: nessuno potrà accedervi, neanche la VPN stessa.

Non mancano poi tante interessanti funzionalità aggiuntive: Threat Manager, per bloccare tracker, annunci e siti dannosi prima che vengano caricati, e un robusto gestore di password incluso, che gestisce e nasconde le tue credenziali da occhi indiscreti e malintenzionati.

E poi ci sono il controllo parentale, la protezione da perdite DNS e IP, il protocollo Rust completo ultra-veloce e una compatibilità multi-device assicurata. Con l’app dedicata proteggerai un’ampia rosa di dispositivi, tra Windows, Mac, iOS, Android e altri sistemi.

Ami guardare film e serie TV in streaming? Con il protocollo ultrarapido Lightway di ExpressVPN navighi alla massima velocità e guardi i tuoi titoli preferiti in qualità 4K, ovunque tu sia. Mentre grazie a server in 105 paesi diversi accedi a contenuti geobloccati e aggiri qualunque censura.

Vai sul sito ufficiale di ExpressVPN per attivare il piano di 24 mesi a soli 4,87€ al mese, più 4 mesi gratuiti extra e una eSIM da 5GB gratis da holiday.com.